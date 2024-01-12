تجديد حبس متهمين بسرقة رؤوس الماشية بمنطقة الواحات البحرية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

كانت قد وردت معلومات، أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تكوين 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة باستخدام سيارتين "ملاكى وربع نقل" أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين.

وأشار المتهمون إلى تصريفهم المسروقات لعميلهم سيئ النية تاجر ماشية، مقيم بمحافظة المنيا تم ضبطه وجميع المسروقات 14 رأس "ماشية وأغنام".