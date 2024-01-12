لاجارد: المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة عندما يتجه التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة

صرحت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بأن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2%.

وقالت لاجارد في تصريحات لشبكة تليفزيون "فرانس 2" أمس الخميس: "لا يمكنني تحديد تاريخ لخفض الفائدة، ولكن يمكنني أن اقول إنه إذا ما فزنا في هذه المعركة، فسوف نصل إلى نسبة 2% بحلول عام 2025 بحسب تقديراتنا".

وأضافت في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء: "إنني واثقة للغاية أن أسعار الفائدة سوف تبدأ في التراجع بمجرد أن نصل إلى هذا اليقين".

ومن جهة أخرى، حذرت لاجارد من أن النظر إلى فترة الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يثير المخاوف بشأن احتمالات عودته للسلطة عام 2025.

وذكرت لاجارد في المقابلة مع شبكة تلفزيون "فرانس 2" أمس أنه "إذا كنا سوف نستفيد من دروس التاريخ، ومن خلال طريقة قيادة ترامب خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت أربع سنوات، من الواضح أن هذا الأمر يمثل تهديدا".

وأضافت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: "يكفي أن ننظر إلى التعريفات التجارية والالتزام تجاه (حلف شمال الأطلسي) الناتو والمعركة ضد تغير المناخ... من خلال هذه النقاط الثلاث فقط في الماضي، لن تكن المصالح الأمريكية متفقة مع المصالح الأوروبية".

وتشير استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات الأمريكية المزمعة في نوفمبر المقبل، إلى احتمال حدوث مواجهة جديدة بين الرئيس السابق ترامب والرئيس الحالي جو بايدن. ورغم المشكلات القضائية واحتمالات الإدانة الجنائية، مازال ترامب الجمهوري يتفوق في استطلاعات الرأي على بايدن الديمقراطي.

وجدير بالذكر أن لاجارد، التي تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر عام 2019، سبق لها انتقاد ترامب، ولكن هذه التصريحات الأخيرة تمثل أقوى انتقاداتها للرئيس الأمريكي السابق منذ توليها منصبها الحالي.