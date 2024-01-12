استطلاع: ثلثا الكنديين لا يثقون في سياسات الحكومة الكندية لجعل الإسكان ميسور التكلفة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن اثنين من كل ثلاثة كنديين يرون أن حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تقوم بأداء سيئ فيما يتعلق بتقديم سياسات لجعل الإسكان ميسور التكلفة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة "نانوس ريسيرش" للأبحاث لصالح وكالة بلومبرج للأنباء، أن سلسلة الإعلانات التي أصدرها الليبراليون بزعامة ترودو في الأشهر الستة الماضية لم تلق رواجا بعد لدى الكنديين، الذين يعانون من تضخم الإيجارات عند أعلى مستوى له منذ 40 عاما وارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري.

وعين ترودو شون فريز وزيرا جديدا للإسكان، في يوليو الماضي وسط تراجع أرقام استطلاعات الرأي.

ومنذ ذلك الحين، كشفت الحكومة عن توفير مئات الملايين من الدولارات للمدن لتسريع بناء المساكن، وخفض ضريبة المبيعات الاتحادية على المباني المستأجرة الجديدة، وأدخلت تدابير جديدة لتثبيط الإيجارات قصيرة الأجل.

وقال نيك نانوس، أحد المشاركين في استطلاع الرأي: "حقيقة أن 2% فقط من الكنديين يعتبرون أن مبادرات الإسكان التي أعلنها الليبراليون جيدة جدا في حين يعتبر 6% من الكنديين أنها جيدة، تشير إلى أن هناك عددا قليلا من الأشخاص لديهم ثقة في هذه السياسات لجعل الإسكان ميسور التكلفة".