قال المتحدث باسم وزارة العدل بجنوب إفريقيا، كريسبين فري، إن دعوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ‏تستند إلى ارتكاب إسرائيل مذابح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.‏

ورد خلال مقابلة متلفزة لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، على تصريحات متحدث البيت الأبيض الأمريكي، ‏جون كيربي، حول وصف الدعوى الجنوب إفريقية بـ «أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة»، قائلا «نحن قدمنا قضية ‏تفصيلية بالأدلة والبراهين الحجج، لم نأت للمحكمة دون أي أسس، ولدينا الكثير من المسارات».‏

ووجه الدعوة إلى دول العالم كافة لدعم الموقف الجنوب إفريقي في مسعاه القضائي، قائلا: «نحث كل الدول على ‏دعمنا، وندعو للمزيد من الدعم من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية، نحن نشعر بالفخر ونتتشجع بمواقف الكثير من ‏الدولة إلى جانبنا ضد ما تفعله إسرائيل».‏

وأكد أن الموقف الجنوب الإفريقي يتطابق مع القوانين الدولية، قائلا: «فلسطين دولة لها حق ولم تتحرر حتى الآن من ‏الاحتلال، ولا بد أن نسعى إلى تحقيق حريتها بالحصول على جميع حقوقها كبشر في البداية ودولة في الأساس».‏

وأضاف أن إسرائيل لن يكون بمقدورها التهرب من اتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل، مطالبا إسرائيل بوقف ‏العنف المرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وفتح المسارات الآمنة لعبور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.‏