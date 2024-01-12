قال المتحدث باسم وزارة العدل بجنوب إفريقيا، كريسبين فري، إن دعوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تستند إلى ارتكاب إسرائيل مذابح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
ورد خلال مقابلة متلفزة لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، على تصريحات متحدث البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، حول وصف الدعوى الجنوب إفريقية بـ «أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة»، قائلا «نحن قدمنا قضية تفصيلية بالأدلة والبراهين الحجج، لم نأت للمحكمة دون أي أسس، ولدينا الكثير من المسارات».
ووجه الدعوة إلى دول العالم كافة لدعم الموقف الجنوب إفريقي في مسعاه القضائي، قائلا: «نحث كل الدول على دعمنا، وندعو للمزيد من الدعم من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية، نحن نشعر بالفخر ونتتشجع بمواقف الكثير من الدولة إلى جانبنا ضد ما تفعله إسرائيل».
وأكد أن الموقف الجنوب الإفريقي يتطابق مع القوانين الدولية، قائلا: «فلسطين دولة لها حق ولم تتحرر حتى الآن من الاحتلال، ولا بد أن نسعى إلى تحقيق حريتها بالحصول على جميع حقوقها كبشر في البداية ودولة في الأساس».
وأضاف أن إسرائيل لن يكون بمقدورها التهرب من اتهامات الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل، مطالبا إسرائيل بوقف العنف المرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وفتح المسارات الآمنة لعبور المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.