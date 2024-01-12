شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض، جون كيربي، على أهمية تقرير الشعب الفلسطيني مصيره وتحديد مستقبله السياسي عبر صناديق الاقتراع.



وقال خلال مقابلة لـ «العربية» مساء الجمعة: «نرى أن إعادة تنظيم السلطة الفلسطينية؛ يمكن أن يكون جزءا كبيرا من الحل، يجب أن يكون للفلسطينيين حق التصويت وأن ينتخبوا ويكون لهم رأي في مستقبلهم».



وعلق على اغتيال حكومة الاحتلال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الأراضي اللبنانية، قائلا: «لإسرائيل الحق والواجب في مطاردة عناصر حماس وقياداتها، الأمر ليس مستغربا؛ فهكذا طاردت الولايات المتحدة قيادات داعش والقاعدة».



وحول الدور المصري بشأن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، قال إن «مصر تلعب دورا هاما وقويا للغاية كشريكة أساسية بالمنطقة، ونحن ممتنون لقيادة رئيسها الرئيس السيسي على فتح معبر رفح، والسماح بعبور الرعايا الأجانب من بينهم مئات الأمريكيين؛ نحن ممتنون جدا لذلك الدعم من الرئيس السيسي، ومواصلة العمل على دخول المساعدات الإنسانية».