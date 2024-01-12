 تسلا توقف الإنتاج بألمانيا بسبب هجمات الحوثيين على سفن الحاويات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تسلا توقف الإنتاج بألمانيا بسبب هجمات الحوثيين على سفن الحاويات

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 12:59 ص

قالت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إنها اضطرت إلى وقف الانتاج فى مصنع خارج العاصمة الألمانية برلين لمدة أسبوعين تقريبا، استنادا إلى فجوات في سلسلة الإمداد بسبب هجمات الحوثيين على سفن الحاويات فى البحر الأحمر.

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