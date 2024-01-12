تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

للجنة سور

مى التلمسانى

دار دون 2024

الغربة باتت اغترابًا واستغرابًا، وكلاهما له وجاهته، الفرق بينها وبين الاغتراب يكمن فى صيغة القرار الذاتى الذى تتضمنه لفظة «اغتراب»، غربة الإنسان بقرار ذاتى ألطف بكثير من غربة الإنسان بقرار مجهول الهوية، مفروض، خارجى، الغربة نبع متجدد من الدهشة أيضًا، حتى فى الحزن، حتى فى اليأس، حتى فى لحظات السعادة الخاطفة، تجد الدهشة طريقها إلى قلبى، عندما أتأمل ما يحدث لى وللعالم من حولى فأقول: يا الله! هذا الشعور لم يخالجنى من قبل.. يصبح اصطياد المشاعر الجديدة هواية، والاستغراب مادة للتأمل والفرجة وإزجاء الوقت. تمامًا مثل قراءة خبر مثير فى جرنال بايت. أو مشاهدة فيلم جيد لمخرج متوسط القيمة. الاستغراب يعيد الثقة فى المستقبل. والاغتراب يعيد الثقة فى سيطرتى على مقدرات الأمور. أما الغربة فهم وحسرة وطول انتظار.

الخروج عن النص من جديد

محمد طه

دار الشروق

2022

فيه ميراث بيتم توزيعه وقت الولادة..

بمجرد ما حضرتك تتولد.. بتبدأ فى استلام تركة ثقيلة وممتدة

من كل أجيال أسرتك، دول يسلِّموك مخاوفهم.. ودول يسلِّموك نقط ضعفهم.. ودول يسلَّموك نصوص حياتية مُعدة مسبقًا..

إحنا محتاجين نقف وقفة حاسمة وجادة.. نراجع فيها كل ما تسلمناه..

محتاجين نخرج عن النص.. ونبدأ فى الكتابة من جديد.. بأقلامنا نحن..

فى الباب الأول من هذه الكتاب، هنعرف يعنى إيه حدودك النفسية..

وإيه هى نفسك الحقيقية ونفسك المزيفة.. وليه بنكرر أحيانا نفس الغلطة..

هنتعلم عن المواقف غير المنتهية.. والمشاعر اللى بنحسها.. بس هى فى الحقيقة مش مشاعرنا..

هانكتشف ازاى ممكن عايشين نصف حياة.. وايه الأدوار اللى بنلعبها فى سيناريوهات حياتنا..

كلاب الراعى

أشرف العشماوى

الدار المصرية اللبنانية

2015

هذه الرواية تأسرك منذ فصولها الأولى، وقد أجاد العشماوى فى وصف تلك الفترة التى نجح فى بناء عالمها بدعائم تاريخية وقدرات تخيلية تضيف إلى بعدها التاريخى وتفوق فى رسم الشخصيات وجغرافية الأماكن وبعث الروح فى المؤامرات التى كانت تدور آنذاك سواء من فلول المماليك أو قناصل الدول الغربية بمصر أو محمد على ورجاله أو الوالى التركى واتباعه ضد المصريين كافة من قبط ومسلمين، فكأنك تراها ماثلة أمامك بنفس أزياء وتصرفات ذلك الزمن وقد ساعده فى ذلك استخدام الإيقاع السريع الذى روى به الأحداث، والشخوص التى أجتهد فى جعلها مثيرة للجدل، والجهد البحثى الذى جعله يصف المعارك والحياة فى ذلك العصر بتميز. الروائى ــ مكاوى سعيد

العصف والريحان

محمد سلماوى

الكرمة للنشر

2021

بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول من مذكرات محمد سلماوى بعنوان «يومًا أو بعض يوم»، يسر دار الكرمة أن تقدم الجزء الثانى منها. فى «العصف والريحان»، يواصل كاتبنا الكبير نسج تلك الضفيرة الممتعة التى تربط بين أحداث حياته الشخصية والأحداث الوطنية الكبرى التى شكلت تاريخ مصر، فى الفترة من اغتيال الرئيس السادات عام 1981 وتولى الرئيس مبارك، إلى قيام ثورة 25 يناير 2011، وصعود وسقوط حكم الإخوان، ثم إقرار دستور 2014 الذى شارك فيه سلماوى فى كتابته، وكان المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين التى وضعته. وهو يسرد لنا روايته من منظور شخصى يُعنَى بالتفاصيل الإنسانية التى كثيرًا ما تغفلها كتب التاريخ، فيمضى بنا من خفايا بيروقراطية العمل الحكومى حين كان وكيلًا لوزارة الثقافة، إلى الصراعات التى احتدمت على إثر فوز أديبنا الأكبر نجيب محفوظ بجائزة نوبل، ومن كواليس معارك الرقابة مع عروضه المسرحية، إلى المواجهات العاصفة التى شهدتها الجلسات السرية للجنة الدستور. وقد أتاحت له المواقع المختلفة التى تبوأها أن يُعايش تلك الأحداث التاريخية ويتفاعل معها على المستويات السياسية والثقافية والصحفية على حدٍّ سواء. ومثل الكتاب الأول، يحفل هذا الكتاب بنحو مائتى صورة نادرة من الأرشيف الخاص بالمؤلف.