دراسة:وفيات النساء خلال الحمل أو بعد الولادة تسجل زيادة في بريطانيا

أفادت بيانات في دراسة كبيرة بالمملكة المتحدة بأن عدد النساء اللاتي يتوفين خلال الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة، وصل إلى أعلى مستوى منذ حوالي 20 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس.

وذكر خبراء أن ارتفاع العدد "يزيد المخاوف" بشأن خدمات رعاية الأمومة، ودعوا إلى أمور مثل منح الأولوية للصحة قبل الحمل والرعاية الخصوصية كمسألة ملحة.

وذكر برنامج خفض المخاطر عبر المراجعة والاستفسارات السرية، الذي يجري عمليات رصد ويحقق في أسباب وفيات الأمهات والأطفال لدى ولادتهم والرضع، أن هناك 41ر13 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة حمل تم تسجيلها من 2020 إلى 2022.

وباستثناء حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19، وهي ثاني أكثر الأسباب شيوعا، بلغ معدل وفيات الأمهات في نفس الفترة 54ر11 لكل 100 ألف .

وذلك بارتفاع من 79ر8 لكل 100 ألف حالة في الفترة من 2017 إلى 2019.

ويرجع السبب الرئيسي إلى الوفيات بين النساء اللاتي توفين خلال الحمل أو خلال الستة أسابيع الأخيرة من الحمل إلى تجلط الدم والانسداد التجلطي، الذي تتكون فيه جلطات دم في الأوردة.