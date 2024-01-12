قطر في محادثات مع حماس بشأن إدخال أدوية عاجلة للمحتجزين الإسرائيليين

تجري قطر محادثات مع حركة حماس الفلسطينية من أجل إدخال الأدوية الضرورية للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفقا لتقرير إعلامي.

وفي الوقت نفسه، تحرز قطر تقدما في المحادثات مع إسرائيل لتسهيل توصيل المزيد من الأدوية للسكان المدنيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، يعاني العديد من المحتجزين في قطاع غزة على مدار ما يقرب من 100 يوم من أمراض مثل السرطان والسكري ويحتاجون إلى الأدوية بانتظام.

وتفترض إسرائيل أن هناك 136 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في القطاع الساحلي، 25 منهم ربما لم يعودوا على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن أقارب المحتجزين أكدوا الحاجة إلى إدخال الدواء خلال اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة.

وتعتبر قطر وسيطا مهما في مفاوضات المحتجزين بين حماس وإسرائيل، اللتين لا تتحدثان بشكل مباشر مع بعضهما البعض.

وورد أن المحادثات حول المساعدات الطبية تجري بشكل منفصل عن المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من المحتجزين. وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نوفمبر، تم إطلاق سراح 105 محتجزين اسرائيليين مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا.

وتمت عملية المبادلة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.