ألمانيا تعتزم التدخل إلى جانب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

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أعلنت ألمانيا عزمها التدخل إلى جانب إسرائيل ضد دعوى جنوب أفريقيا التي تتهمها بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في غزة.

وزعمت ألمانيا في بيان للحكومة الاتحادية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني باللغة الألمانية فقط، أن حركة حماس هي التي ترتكب أفعال الإبادة بهدف محو إسرائيل.

وزعمت ألمانيا أيضا أنها -وإيمانا منها بدور محكمة العدل الدولية" فسوف تتضامن مع إسرائيل كطرف ثالث في القضية.

وفيما يلي نص بيان ألمانيا مترجم إلى العربية:

في 7 أكتوبر 2023، هاجم إرهابيو حركة حماس بوحشية الأبرياء في إسرائيل، وعذبوا وقتلوا واختطفوا عددا منهم.

حماس تستهدف محو إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، ظلت إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجوم غير الإنساني الذي شنته حركة حماس.

وبالنظر إلى تاريخ ألمانيا والجريمة ضد الإنسانية التي تسببت فيها المحرقة، ترى الحكومة الاتحادية الألمانية أنها ملتزمة بشكل خاص باتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية.

وهذه الاتفاقية هي صك مركزي من صكوك القانون الدولي لتنفيذ مبدأ "عدم تكرار ذلك مطلقًا".

نحن نعارض بشدة الاستغلال السياسي لهذه الاتفاقية.

ونحن نعلم أن الدول تقيم العملية الإسرائيلية في غزة بصور مختلفة.

ومع ذلك، ترفض ألمانيا الاتحادية بحزم وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة الآن ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له على الإطلاق.

وتؤكد ألمانيا أنها تدعم محكمة العدل الدولية في عملها، كما فعلت على مدى عقود عديدة.

وعلى ذلك، تعتزم حكومة ألمانيا التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية.