بربري البريطانية تخفض توقعات الأرباح بعد مبيعات ضعيفة في ديسمبر

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خفضت مجموعة "بربري" البريطانية للأزياء والمنتجات الفاخرة توقعاتها للأرباح بعد انخفاض مبيعاتها في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت الشركة اليوم في تحديث مفاجئ إن أرباح التشغيل المعدلة يتوقع لها أن تتراوح بين 410 و460 مليون جنيه إسترليني (523 و587 مليون دولار) خلال السنة التي تنتهي في مارس.

وأشارت توقعات سابقة لعائدات "بربري" إلى ما يتراوح بين 522 و668 مليون جنيه إسترليني.

وحذرت "بربري" في نوفمبر الماضي من أن العائدات المستهدفة للعام الجاري قد تكون بعيدة المنال، في ظل ضعيف المبيعات.

وأظهرت الشركة اليوم أن حركة التجارة أصعب مما كان متوقعا.