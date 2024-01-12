بايرن يهزم هوفنهايم بثلاثية في الدوري الألماني

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انتصر فريق بايرن ميونخ مساء اليوم الجمعة بنتيجة 3-0 أمام ف يق هوفنهايم في اللقاء الذي أقيم على ملعب اليانزا أرينا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر بالدوري الألماني.

وشهدت المباراة طرد جريسشا بورميل، لاعب هوفنهايم في الدقيقة 74 من اللقاء.

ووقع موسيالا على الثنائية الثانية خلال الموسم الحالي، بعدما كانت الأولى أمام دارمشتات، في مباراة الجولة التاسعة.

وتعد هذه المرة الخامسة في مسيرة صاحب الـ 20 عامًا، الذي يسجل خلالها هدفين في مباراة واحدة مع بايرن ميونيخ.

ورفع البافاري رصيده إلى 41 نقطة في مركز الوصافة، بفارق نقطة عن بايرن ليفركوزن المتصدر بـ 42 نقطة.

بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 24 نقطة، واستمر في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.