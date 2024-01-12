موتسيبي: أؤمن بعدم تكرار كوارث الكاميرون في كوت ديفوار

يؤمن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقية لكرة القدم كاف، بإمكانيات كوت ديفوار من أجل الإبداع في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال موتسيبي في تصريحات مساء اليوم الجمعة: "أنا راض عن الخطوات المناسبة التي تم اتخاذها للتأكد من أننا سنتجنب تمامًا التجربة المؤلمة التي مررنا بها في الكاميرون".

وأضاف: "كان من الممكن تجنب حادث الكاميرون تمامًا، طالما أنا رئيس، سواء كنت على علم أم لا، يجب علي في النهاية أن أتحمل المسؤولية عن أي شيء يحدث".

وأوضح: "أنا مقتنع بوجود قدر كبير من التصميم والالتزام وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".