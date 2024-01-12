 موتسيبي: أؤمن بعدم تكرار كوارث الكاميرون في كوت ديفوار - بوابة الشروق
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موتسيبي: أؤمن بعدم تكرار كوارث الكاميرون في كوت ديفوار

محمد جلال
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 9:06 م

يؤمن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقية لكرة القدم كاف، بإمكانيات كوت ديفوار من أجل الإبداع في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال موتسيبي في تصريحات مساء اليوم الجمعة: "أنا راض عن الخطوات المناسبة التي تم اتخاذها للتأكد من أننا سنتجنب تمامًا التجربة المؤلمة التي مررنا بها في الكاميرون".

وأضاف: "كان من الممكن تجنب حادث الكاميرون تمامًا، طالما أنا رئيس، سواء كنت على علم أم لا، يجب علي في النهاية أن أتحمل المسؤولية عن أي شيء يحدث".

وأوضح: "أنا مقتنع بوجود قدر كبير من التصميم والالتزام وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".


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