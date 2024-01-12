أردوغان يدين الضربات ضد الحوثيين: أمريكا وبريطانيا حريصتان على تحويل البحر الأحمر لـ حمام دم

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع للحوثيين في اليمن باعتبارها "استخداما غير متناسب للقوة".

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا "حريصتان على تحويل البحر الأحمر إلى حمام دم".

وأشاد الرئيس التركي بالحوثيين على خلفية "الدفاع الناجح للغاية" في مواجهة الضربات.

وتعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، منذ فجر اليوم الجمعة، لهجوم أمريكي بريطاني بسلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.

وجاء ذلك ردا على عدة هجمات شنتها جماعة الحوثي على سفن شحن في المنطقة.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قام الحوثيون بهجمات متكررة على السفن التي لها علاقة بإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا تشكيل تحالف عسكري دولي لحماية السفن في البحر الأحمر. وتتجنب شركات ملاحة كبرى على نحو متزايد السير في البحر الأحمر حاليا، كما يشن الحوثيون أيضا هجمات بشكل مباشر على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وذكرت الدول المشاركة في الضربات في بيان مشترك أن الهجمات تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.