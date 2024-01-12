ما الموعد المتوقع فيه صدور حكم محكمة العدل الدولية في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة؟

قال الدكتور هيثم أبو سعيد لحقوق رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عن ارتكابها جرائم إبادة جماعية هي محاكمة أمور مستعجلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن قرار المحكمة قد يصدر في غضون فترة تتراوح بين عشرة أيام و15 يومًا.



وأوضح أنّ هذه الفترة قد تزيد قليلًا نتيجة ضغوط تتعرض لها المحكمة من بعض الجهات، دون أن يسميها.



وأشار إلى أنّ المحكمة ستنعقد من أجل النقاش مع الطرفين (جنوب إفريقيا وإسرائيل)، ومن ثم ستُدرج الحكم الذي وصلت إليه هيئة المحكمة.



وأشار إلى أن حكم المحكمة سيكون ملزمًا، لكنّ أحد الجانبين يمكن أن يستأنف عليه، مُرجحًا أن تلجأ إسرائيل إلى هذا الأمر لإضاعة الوقت في محاولة لتحقيق أهداف الحرب.



وشدد على أن دور مجلس الأمن يبرز في هذا الإطار، عبر التدخل بشكل فعال لتطبيق الجزء الأساسي الذي قد يصدره حكم محكمة العدل الدولية، والذي يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات.



واستمعت محكمة العدل الدولية، لمرافعتي جنوب إفريقيا وإسرائيل في الدعوة التي تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.