 الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجية الكونغو العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجية الكونغو العلاقات الثنائية

تونس قنا
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 11:21 م

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مع جون كلود غاكوسو وزير خارجية الكونغو، الذي يزور تونس حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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