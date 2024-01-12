الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجية الكونغو العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، مع جون كلود غاكوسو وزير خارجية الكونغو، الذي يزور تونس حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.