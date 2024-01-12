حقوقي أممي يقارن بين مرافعتي جنوب إفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قارن الدكتور هيثم أبو سعيد لحقوق رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بين مرافعتي جنوب إفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في اتهام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إن مرافعة جنوب إفريقيا كانت مهنية وتضمنت تقديم أدلة بالصوت والصورة والمستندات، مؤكدا أنها جاءت على نحو عالي المستوى.



وأشار إلى أن مرافعة إسرائيل لا تقارن بنسبة 10% من نظيرتها التي قدّمتها إسرائيل أمام المحكمة.



وأضاف أن كل ما قيل في مرافعة إسرائيل كان متوقعا من قبل الجهات الحقوقية.



وذكر أن ملف جنوب إفريقيا جاء متكاملا، وقُدِّم بالتنسيق مع العديد من الدول واللجان الدولية التي تتابع ملف الانتهاكات في غزة.



واستمعت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس والجمعة تواليًّا، لمرافعتي جنوب إفريقيا وإسرائيل في الدعوة التي تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.