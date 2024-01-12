البحرين تهنئ المغرب لفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، عن تهاني مملكة البحرين وتبريكاتها إلى المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، باعتباره انعكاسا للثقة الدولية في سياستها الخارجية الحكيمة وإنجازاتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ التسامح والتعايش السلمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان لها، على تقدير البحرين للجهود والمبادرات الدبلوماسية والحقوقية للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وثقتها في قدراتها على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدوليَّة، ودعم أهدافها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

كان تم انتخاب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، أول أمس الأربعاء رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر.

وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لنظيره جنوب الإفريقي مكسوليسي نكوسي في اقتراع سري بجنيف.