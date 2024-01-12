ألمانيا: ثلث قطارات المسافات البعيدة التابعة لـ دويتشه بان وصلت لوجهتها متأخرة في 2023

وصل ثلث قطارات شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إلى وجهاتها متأخرة في العام الماضي.

وأعلن متحدث باسم الشركة المملوكة للدولة يوم الجمعة في برلين إن 36 بالمئة من هذه القطارات وصلت إلى وجهاتها بتأخير يزيد عن 5:59 دقيقة، وبهذا وصل معدل انضباط قطارات المسافات البعيدة إلى 64% مقارنة بـ 2ر65% في عام 2022.

من جانبه، قال متحدث باسم الشركة إن السبب الرئيسي هو وجود العديد من أعمال البناء. وتُعتبر بنية السكك الحديدية في ألمانيا قديمة، وتحتاج العديد من الخطوط بشدة إلى التجديد ومن ثم فإنها عرضة للأعطال.

وأفادت الشركة بأن "حوالي 75 بالمئة من قطارات الركاب بعيدة المسافات تعرضت للتأخير بسبب وجود عمليات بناء في نهاية العام". وكانت الشركة ألغت قبل بضعة أشهر هدف الدقة المحدد الذي حددته مسبقا والذي كان يرمي إلى الوصول بمعدل الالتزام بالمواعيد إلى أكثر من 70 بالمئة في قطارات المسافات البعيدة.

يفيد التعريف بتحقق الانضباط في الوصول إلى الوجهة المقصودة إذا وصل القطار إليها بتأخير يقل عن 6 دقائق. ووصل معدل الانضباط في القطارات الإقليمية إلى 91% مقارنة بـ8ر91% في عام 2022. في عام 2020، وكان معدل انضباط القطارات الإقليمية وصل إلى 6ر95% ومعدل انضباط قطارات المسافات البعيدة إلى 8ر81% في عام 2020.

ونظرا لحالة شبكة السكك الحديدية، فإن من غير المحتمل أن يرتفع معدل الانضباط بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة. وتخطط السكك الحديدية لتحويل العديد من الخطوط إلى ممرات عالية الأداء من خلال ما يسمى بالتجديد الشامل بحلول عام 2030.