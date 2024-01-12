المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تؤكد تجاوز درجات حرارة الأرض مستويات قياسية في عام 2023

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2023 كان الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، متفوقا على الأعوام الأخرى بفارق كبير، لافتة إلى أن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية اقترب من 1.5 درجة مئوية فوق معدلات الحرارة قبل الثورة الصناعية، وبمستويات قياسية.



ولفتت البروفيسور سيليستي ساولو الأمينة التنفيذية للمنظمة، في تصريحات اليوم، إلى أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية، مشيرة إلى أنه يؤثر علينا جميعا، لا سيما على الفئات الأضعف، الأمر الذي يستدعي ضرورة تحقيق تخفيضات جذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.



وأوضحت أن تغير المناخ يتصاعد على المدى الطويل كنتيجة بديهية، مبينة أن السبب فيه يعود لأنشطة الإنسان، ما جعل أزمة المناخ تفاقم أزمة عدم المساواة، وتؤثر على كافة جوانب التنمية المستدامة، وتقوض الجهود الرامية للتصدي للفقر والجوع والمرض والنزوح والتدهور البيئي.



وأظهر تقرير المنظمة المؤقت عن حالة المناخ العالمي لعام 2023 أن الأرقام القياسية قد تحطمت على جميع الأصعدة، فدرجات حرارة سطح البحر زادت بصورة استثنائية في أكثر أوقات العام، حيث اقترنت هذه الزيادة بموجات حر بحرية شديدة ومدمرة، وكانت مساحة الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" الأقل على الإطلاق.



وأشارت المنظمة إلى أن مشاهدة هذه التغيرات طويلة الأجل في المناخ يتم بوضوح في الطقس اليومي، منوهة إلى أن الحرارة الشديدة أثرت، في عام 2023، على الصحة، وأججت حرائق مدمرة في الغابات، وخلفت أمطارا غزيرة وفيضانات وأعاصير مدارية تسببت بدمار وخسائر اقتصادية فادحة وآلاف الضحايا.



وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنها ستصدر تقريرها النهائي عن حالة المناخ العالمي لعام 2023 في مارس المقبل، مؤكدة أنه سيتضمن تفاصيل دقيقة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأمن الغذائي والنزوح والصحة.