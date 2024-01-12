انطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط Under30 في الجونة

انطلقت فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط Under30 في نسختها الثانية في مدينة الجونة بمشاركة أكثر من 1500 ضيف للاحتفال ودعم روح ريادة الأعمال والالتزام بالابتكار بين الشباب تحت سن الثلاثين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأبدت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، تشجيعها للحاضرين على دعم مجتمع الشباب تحت سن الثلاثين Under 30، لتغيير العالم، وقالت: "هذا المجتمع فريد تمامًا، إنه يكتشف مواهب شابة لا تُقدر بثمن بإمكانيات لا حصر لها ويبني صلات تحفز الأفكار الجديدة التي من شأنها التأثير على مستقبل الجميع. ويسعدنا تقديم هذه المنصة الداعمة ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية والنمو الذي تحققه".



من جانبه، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "لطالما ارتبط اسم الجونة بالفعاليات الثقافية والرياضية والفنية وريادة الأعمال. في العام الماضي، استضفنا أكثر من 50 حدثًا، ومع ذلك، ما زال هذا الحدث هو المفضّل بالنسبة لي، لأننا نرى أن جزءًا من مهمتنا يتمثل في توفير منصة يمكن للأشخاص من خلالها التواصل وتبادل المعرفة وتوفير الفرص لجيل الشباب، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا. ونحن ملتزمون بجعل هذه التجربة استثنائية".



وتهدف هذه القمة الملهمة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المهنيين الشباب الذين لديهم القدرة على قيادة مستقبل الأعمال. ستغطي المناقشات والمقابلات والعروض وغيرها موضوعات تشمل بناء قادة الغد، والاستثمار في الابتكار، وفن التفكير التصميمي ورواية القصص لدعم العلامات التجارية، وبناء شركات ناشئة مستدامة من أجل عالم أفضل، ودور التكنولوجيا في تطوير المنتجات بصورة فائقة، وتعزيز الصحة العقلية والتنوع والشمول.