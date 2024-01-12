جامعة عين شمس تنافس بثلاثة مرشحين من كليات الجامعة في جائزة خليفة التربوية لعام 2024

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام لهذه الجائزة بعدد ثلاثة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات، وتم تقديم جميع أشكال الدعم لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة.



نوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين أحدهما من كلية البنات في مجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز، ومرشحين من كلية التربية النوعية أحدهما بمجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز، والآخر بمجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة- فئة الأفراد من الجامعة.



ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه إدارة الجامعة في مجال الجوائز حيث تقوم الجامعة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات والتميز، حيث تُقدَّر الجامعة الإسهامات المميزة لأعضاء هيئة التدريس، وتعمل على تقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي وتحقيق فرص التنافس والتى تعكس التزام الجامعة بتحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي لتحقيق الرؤية التنافسية للجامعة.