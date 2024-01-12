تسارع معدل التضخم في فرنسا لأول مرة منذ أربعة أشهر في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي).
وشهد مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بلغت 7ر3% الشهر الماضي، مقارنة بـ5ر3% في نوفمبر السابق عليه.
وارتفع معدل التضخم المنسق بالاتحاد الأوروبي أيضا من 9ر3% إلى 1ر4%، وفقا للتقديرات.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الرئيسي تراجع من 6ر3% إلى 4ر3%. وجاء الارتفاع بسبب زيادة أسعار الطاقة والخدمات.
كما ارتفع تضخم أسعار الطاقة من 1ر3% إلى 7ر5% الشهر الماضي، وأسعار الخدمات لتصل إلى 1ر3% مقارنة بـ8ر2% في الشهر السابق.
وتراجع تضخم أسعار الغذاء من 7ر7% إلى 2ر7%، وتباطأت زيادة أسعار المنتجات المصنعة لتسجل 4ر1% بعد تسجيل زيادة بنسبة 9ر1%.
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