ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 215 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، في الأول من يناير الجاري، إلى 215 قتيلا، بينما لاتزال الجهود مستمرة لانتشال 28 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت مصادر محلية، في تصريحات اليوم، بأنه من المحتمل أن تتعثر جهود البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة ووصول موجة برد شديدة إلى بعض المناطق التي تعرضت للزلزال، مؤكدة أنه لايزال هناك أكثر من 2500 شخص معزولين في أجزاء من محافظة إيشيكاوا.

وكانت آخر إحصائية لقتلى الزلزال القوي تشير إلى مصرع 206 أشخاص.

جدير بالذكر أن زلزال فوكوشيما، الذي ضرب اليابان في مارس 2011، يعتبر أعنف الزلازل التي تعرض لها الأرخبيل في العقود الماضية، حيث تسبب بمقتل 18 ألف شخص، وحدوث تسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل عام 1986.