مطار العريش يستقبل 6 طائرات مساعدات إغاثية لغزة

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استقبل مطار العريش الدولي بسيناء 6 طائرات قطرية وتركية حملت حوالي 29.635 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية بجانب نقل المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات التركية والقطرية للعلاج.

وكشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن المطار استقبل طائرة من تركيا حملت 3.100 طن مواد طبية وغذائية، ونقلت عند عودتها 59 مصابا و72 مرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات تركية.

وأضاف المصدر أن مطار العريش استقبل طائرة قطرية تحمل 26،525 طن من المواد الغذائية لغزة، حيث نقلت عند عودتها 23 مصابا و26 مرافقا فلسطيني للعلاج في المستشفيات القطرية.

كما استقبل مطار العريش طائرةً من دولة فرنسا تحمل مهمات خاصة بالمستشفيات الفرنسية في ميناء العريش البحري.