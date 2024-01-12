وزير العدل الإسرائيلي: آمل أن تُرفض دعوى العدل الدولية بشكل كامل

أعرب وزير العدل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن أمله بأن ترفض محكمة العدل الدولية الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد حكومته بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال كاتس في تصريح "عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يبدو أن المعايير المزدوجة لبعض دول العالم تصرخ إلى السماء"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "لا يوجد أي أساس لادعاءات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. على العكس تماما. ولم يتم تقديم أي دليل على ذلك، بل دليل فقط على حرب دفاعية أخلاقية لا مثيل لها" وفق تعبيره.

وتابع كاتس: "تنتهك جنوب أفريقيا نفسها اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم منظمة حماس التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل".

وقال كاتس "اتصلت بالمستشار القانوني لوزارة الخارجية (طال بيكر) لأشكره وأعضاء الفريق القانوني الإسرائيلي على ظهورهم المبهر الذي قوض كل الحجج المنافقة لجنوب أفريقيا، وكشف عن وجهها الحقيقي كممثل مخلص لمنظمة "إرهابية" تذبح الأطفال والنساء والكبار بشكل غير إنساني" وفق تعبيراته.

وأضاف كاتس: "آمل أن يتم رفض الشكوى بشكل كامل وأعتقد أن العدالة ستسود". -