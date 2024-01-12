طارق الجنايني يوجه الشكر لفريق عمل مسلسل حالة خاصة وفيلم الحريفة

أعرب المنتج طارق الجنايني، عن سعادته بتقديم عملين، نالوا إعجاب قطاع كبير من الجمهور، وهم؛ مسلسل «حالة خاصة» وفيلم «الحريفة».

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلا: «الحمدلله ربنا كارمني جداً بمسلسل وفيلم حائزين على إعجاب تقريباً كل اللي أتفرج عليهم، وده حقيقي توفيق كبير من عند ربنا، طبعاً الكل واخد باله من المنتج والمؤلف والمخرج للأعمال دي ومدينهم دعم كبير على الشغل اللي عملوه وهما يستاهلوا ده فعلاً».

وأضاف: «لكن أسمحولي أضيف هنا أن في مسلسل "حالة خاصة" و فيلم "الحريفة" في عناصر كثيرة ثانية مهمة جداً زي مهندسي الديكور ومصممة الأزياء ومهندسي الصوت والمكساج والمخرجين المنفذين ومديري التصوير والموسيقى، وكل الأقسام الأخرى».

وتابع: «النهاردة البوست ده مخصوص لشريك النجاح المشترك معايا في مسلسل "حالة خاصة" وفيلم "الحريفة"، وهو المونتير العبقري الدؤوب المتميز كريم سعد، من غيرك يا كريم، الحالة مكانتش هتبقى خاصة أوي كدة، والحريفة مكانوش هيبقوا بالحرفنة دي، بجد شكراً من هنا لبكرة».