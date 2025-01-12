حادث حافلة في شرق أوكرانيا يودي بحياة ثلاثة أشخاص

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 27 آخرون في حادث انقلاب حافلة بشرق أوكرانيا الذي تحتله روسيا، وفقا لما أعلنه مسؤولون روس اليوم الأحد.

وكانت الحافلة، التي تقل 37 شخصا، في طريقها من مدينة كراسنودار في جنوب روسيا إلى دونيتسك المحتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما انقلبت أثناء مرورها بمدينة إيلوفايسك، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

ويأتي الحادث في ظل استمرار القصف وحرب الطائرات المسيرة التي تعصف بالبلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مما يواصل إلحاق خسائر يومية بالسكان.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خطأ بشريا كان السبب وراء الحادث، حيث كان السائق يقود بسرعة زائدة في ظروف جوية سيئة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الحافلة وانحرافها عن الطريق، وفقا للمسؤولين المحليين .