قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر تعتزم المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه جار في الوقت الحالي الترتيب لتشكيل هذه البعثة، التي ستحل محل البعثة المنتهية ولايتها.

وأشار إلى أن مصر حريصة على مساعدة الصومال في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة هناك لتمكينها من مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وأن تفرض سيطرتها على كامل أراضيها وحماية حدودها البحرية والبرية.

في شأن آخر، وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، صرح خلاف بأن مصر تواصل دورها في الوساطة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق نار ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

ولفت إلى أنه في مرات سابقة، كان الأمر قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية لازمة من الجانب الإسرائيلي.

وعبر عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية عن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي ستظل مصر تقف بجانبه حتى إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



