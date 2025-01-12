كوريا الجنوبية: الصناديق السوداء لطائرة جيجو إير توقفت عن التسجيل قبل الانفجار بـ4 دقائق

قالت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية يوم السبت إن الصناديق السوداء لطائرة الركاب التابعة لشركة "جيجو إير" والتي تحطمت الشهر الماضي، توقفت عن التسجيل قبل 4 دقائق من الانفجار.

وصرحت السلطات الكورية الجنوبية بأن تحليلا أجراه المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل لمسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة من طائرة بي 737-800 أظهر أن التسجيلات توقفت على كلا الجهازين قبل حوالي 4 دقائق من اصطدام الطائرة بحاجز خرساني، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ووقع الانفجار في الساعة 9:03 صباح يوم 29 ديسمبر، عندما اصطدمت طائرة جيجو إير بحاجز خرساني يضم معدات تحديد المواقع في نهاية مطار موان الدولي بعد هبوطها وانزلاقها دون إنزال عجلات الهبوط.

وتوقف مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة عن تسجيل البيانات ابتداء من الساعة 8:59 صباحا، مما جعل من الصعب على المحققين تحليل الوضع.

وقالت السلطات إنه على الرغم من أن بيانات مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة مهمة للتحقيقات، إلا أنها ليست المصدر الوحيد للأدلة.

وقالوا إن التحقيق يتضمن تحليل مصادر مختلفة للمعلومات، بما في ذلك سجلات مراقبة الحركة الجوية، ولقطات فيديو للحادث والحطام من الموقع.

وتم إرسال مكونات الصناديق السوداء إلى المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي للتحقق المتبادل لضمان موثوقية البيانات. ومن المقرر أن يعود المحققون الكوريون الجنوبيون الذين تم إرسالهم إلى المجلس إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين لمواصلة تحقيقاتهم في الوطن.