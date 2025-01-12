نائب وزير التعليم يدافع عن تدريس التاريخ المصري بالبكالوريا: تاريخنا هو تاريخ العالم

دافع الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، عن اقتصار تدريس مادة التاريخ على التاريخ المصري فقط في نظام البكالوريا المصرية، المستهدف إقراره كبديل للثانوية العامة مع العام المقبل.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»إلى أن ذلك «التزام دستوري» وفق المادة 24 من الدستور التي تنص على أن هناك 3 مواد أساسية في كل مراحل التعليم.

وأضاف أن التاريخ العربي والعالمي موجود في المرحلة الابتدائية والإعدادية، مشددا أن التاريخ المصري يمتد عبر آلاف السنين و«ضخم جدًا».

ورد على انتقادات الإعلامية لميس الحديدي بأنه «لا يمكن حصر عقل الطالب في بلده فقط ولا يعرف ما يدور حوله، والحضارة العراقية والسورية، قائلا إن «جزءًا من تاريخ مصر هو الوحدة العربية والجمهورية العربية المتحدة، وتاريخ مصر هو تاريخ العالم».

ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلا: «نحن نسعى لمصلحة أولادنا، وفي النهاية مصر هي التي تمتلك نظام الثانوية وليس نحن، فنحن موجودون لخدمة المواطن المصري، وهدفنا واحد هو تعليم جيد بمستوى يليق بأولادنا المصريين والقضاء على الدروس الخصوصية وأن تكون المدرسة هي الأساس».

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