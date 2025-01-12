سفير مصر ببلجيكا يشارك فى افتتاح الكنيسة القبطية الجديدة بمدينة بروج

شارَك السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا، في مراسم افتتاح الكنيسة القبطية الجديدة بمدينة بروج البلجيكية، أمس السبت.

حضر المراسم نيافة الأنبا أرسانى، أسقف هولندا والمشرف على الكنيسة القبطية بالقطاع الهولندي في بلجيكا، ونيافة الأسقف "لوود آيرتس"، أسقف الكنيسة الكاثوليكية بمدينة بروج، إلى جانب القمص موسى سرور، القمص أباكير منير، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا، كما شارك عمدة مدينة بروج، السيد "ديرك دي فاو"، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية القبطية في بلجيكا.



وألقى السفير أحمد أبو زيد كلمة خلال الاحتفال أعرب فيها عن سعادته بمشاركة الجالية القبطية هذه المناسبة المهمة، موجهاً التهاني للقيادات الدينية والمشاركين بمناسبة افتتاح هذا الصرح الديني الجديد، مؤكداً حرص الدولة المصرية على دعم الدور التنويرى الذى تمارسه المؤسسات الدينية المصرية فى الخارج، ومن بينها الكنائس المصرية فى بلجيكا.

وأشار السفير المصري إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الكنائس القبطية الأرثوذكسية خارج الوطن باعتبارها جسراً ثقافياً يربط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم الأم، بما يسهم في الحفاظ على التراث والعادات الثقافية المصرية ونقل صورة حضارية عن مصر وشعبها العظيم.

وشدد السفير أحمد أبو زيد على أهمية الدبلوماسية الدينية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، مؤكداً تكاملها مع الدبلوماسية الرسمية التي تضطلع بها البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

تميزت مراسم الافتتاح بأجواء احتفالية ذات طابع مصري، حيث قُدمت الأناشيد من قبل فرق الكورال التابعة للكنائس القبطية الأرثوذكسية المختلفة المنتشرة في بلجيكا. واحتضنت مدينة بروج، المعروفة بجمالها السياحي، هذه المناسبة في احتفالية خاصة عكست الملامح الثقافية والوطنية لمصر.

