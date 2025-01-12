سموحة يُعمق جراح مودرن سبورت في الدوري

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تغلب فريق سموحة على نظيره مودرن سبورت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

سجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد لصالح سموحة في الدقيقة 42 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سموحة عن طريق محمود صابر ليسدد حسام حسن رأسية رائعة داخل الشباك.

حاول مودرن سبورت إدراك التعادل والعودة مجددا للمباراة لكن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 8 في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 5 نقاط في المركز الـ18 "الأخير".