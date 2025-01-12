الزراعة تنفي قطع أشجار المتحف الزراعي: عملنا على تهذيبها وتقليمها

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الوزارة هي المعنية بالمحافظة على الأشجار والغطاء النباتي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في معرض نفيه لما أثير عن إطلاق حملة لقطع أشجار المتحف الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن علاء فاروق وزير الزراعة أجرى أربع زيارات للمتحف خلال أسبوعين دون أن يصدر أي بيان في هذا الصدد لأن العمل كان يتم في صمت.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير المتحف الزراعي الذي يعد علامة مضيئة للحضارة المصرية، حيث تم إنشاؤه عام 1938 وهو ثاني أقدم متحف زراعي في العالم بعد المتحف الموجود في بودافيست بالمجر.

وأوضح أن الوزير وجه بإعادة المتحف لما كان عليه، وأن يؤدي دوره الثقافي والريادي في المنطقة، لا سيما أنه يضم ثمانية متاحف داخلية تعبر عن تاريخ الزراعة المصرية.

ونوه بأن المتحف يقع على مساحة نحو 30 فدانًا بما يزيد عن 125 ألف متر مربع، بينها 20 ألف متر مربع عبارة عن مبانٍ، وبقية المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تقليم وتهذيب الأشجار والنخيل بالمتحف، لتكون على صورة تساهم في استعادة رونق هذا المتحف، بما يتضمن إعادة تشكيل الأشجار لتكون جيدة ومتطورة وتليق بمكانة المتحف.