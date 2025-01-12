رئيس جامعة المنيا يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، خلال زيارته للجامعة؛ لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب، بحضور الدكتور إبراهيم أبوالخير عميد كلية الآداب.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الجامعة، الدكتور زايد بعضوية مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير؛ لكونه من أبناء محافظة المنيا، وقدم شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور فرحات، أن مكتبة الإسكندرية تعد منارة ثقافية، وواحدة من أهم مراكز الثقافة محليًا وعالميًا، مشيدًا بدورها في توعية طلاب الجامعات بالقضايا العلمية والثقافية والاجتماعية والتحديات التى تواجه المجتمع، ورفع مستوى الوعي الوطني لديهم، وتسهيل استفادتهم من العلوم الفكرية والمعرفية التي تمتلكها، وتنظيمها للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية الهادفة للطلاب والشباب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته باللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية دور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور عصام فرحات، درع الجامعة لمدير مكتبة الإسكندرية؛ تقديرا لعطائه العلمي وإسهاماته الثقافية في العلوم الإنسانية.

كان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، قد ناقش رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد أحمد عبدالقادر العربي، بعنوان: "المعوقات الثقافية للارتقاء بنوعية الحياة كأحد أهداف السياسة السكانية"، بقسم الاجتماع بكلية الآداب في قاعة مركز الفنون والآداب بالجامعة.