محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يضعان حجر أساس محطة إنتاج شتلات القصب بالمراشدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم، حجر الأساس لمشروع محطة إنتاج شتلات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بالظهير الصحراوي الغربي.

ويمتد المشروع علي مساحة 30 فدانًا بجوار صوامع الغلال، لتكون خطوة واعدة نحو تطوير قطاع زراعة قصب السكر بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في زراعة القصب بالمحافظة، حيث ستتيح الشتلات المنتجة للمزارعين إمكانية زراعة قصب السكر بجودة أعلى وزيادة في تركيز السكر بالمحصول.

وأضاف أن هذا سيسهم في تحسين إنتاجية الفدان من حيث الوزن والجودة، مما يعود بالفائدة على المزارعين ويعزز التنمية الزراعية المستدامة.