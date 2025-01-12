وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات أزمة طائرة بيراميدز وموعد العودة إلى القاهرة

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كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تطورات أزمة طائرة فريق بيراميدز، وموعد العودة من أنجولا إلى القاهرة.

وقال محمد الشاذلي، في تصريحات إذاعية: " طائرة بيراميدز عادت إلى مطار لواندا بسبب الأجواء الصعبة في أنجولا، وحدثت بعض حالات الإغماء نتيجة الضغط الجوي والمطبات الهوائية.

وأضاف: الوزير اطلع على كافة المستجدات من خلال السفارة ومن خلال التواصل مع البعثة ورئيس البعثة واطمئن على سلامة الجميع، وكان هناك اتفاق على وجود طاقم طبي فور وصول اللاعبين.

وتابع م: كل الإصابات كانت حالات إغماء فقط وبمجرد الوصول للفندق كان الوضع جيدا من الناحية الصحية بالنسبة للجميع.

وواصل متحدث وزارة الرياضة: الفريق عاد للفندق بعد هبوط الطائرة، والوزير تواصل مع السفارة وكل الجهات المعنية من أجل تأمين رحلة العودة.

واختتم : على نهاية اليوم ستكون الأمور على أكمل وجه وستخرج الطائرة في طريق عودتها مساء اليوم وسيتواجد فريق بيراميدز في القاهرة غدا.