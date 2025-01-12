وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات أزمة طائرة بيراميدز وموعد العودة إلى القاهرة

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تطورات أزمة طائرة فريق بيراميدز، وموعد العودة من أنجولا إلى القاهرة.
وقال محمد الشاذلي، في تصريحات إذاعية: " طائرة بيراميدز عادت إلى مطار لواندا بسبب الأجواء الصعبة في أنجولا، وحدثت بعض حالات الإغماء نتيجة الضغط الجوي والمطبات الهوائية.
وأضاف: الوزير اطلع على كافة المستجدات من خلال السفارة ومن خلال التواصل مع البعثة ورئيس البعثة واطمئن على سلامة الجميع، وكان هناك اتفاق على وجود طاقم طبي فور وصول اللاعبين.
وتابع م: كل الإصابات كانت حالات إغماء فقط وبمجرد الوصول للفندق كان الوضع جيدا من الناحية الصحية بالنسبة للجميع.
وواصل متحدث وزارة الرياضة: الفريق عاد للفندق بعد هبوط الطائرة، والوزير تواصل مع السفارة وكل الجهات المعنية من أجل تأمين رحلة العودة.
واختتم : على نهاية اليوم ستكون الأمور على أكمل وجه وستخرج الطائرة في طريق عودتها مساء اليوم وسيتواجد فريق بيراميدز في القاهرة غدا.