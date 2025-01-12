شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا ومدينة غزة

استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينين، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية جباليا ومدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد شخصين في قصف الاحتلال منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الشهداء ارتقوا، وأُصيب آخرون، في قصف طائرة بدون طيار "درون" تجمعا للفلسطينين في جباليا البلد شمال القطاع.

كما أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين بإخلاء منطقة في النصيرات.

وعبر منصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه يوجه إنذارا إلى "سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوك 662 (منطقة النصيرات)، بالاخلاء".

وأضاف: "انتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية"، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الاحتلال.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثمانين على التوالي تعطيل عمل فرق الدفاع المدني قسرًا في شمال القطاع، بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى حرمان الآلاف المتبقين هناك من الحصول على أدنى مستويات الرعاية الإنسانية والطبية.

ولليوم الـ464 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46537 فلسطينيا، وإصابة 109571 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا ما تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.