 غزة.. مستعمرون يعتدون على مزارعين ويحرقون خياما وبركسات شرق بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. مستعمرون يعتدون على مزارعين ويحرقون خياما وبركسات شرق بيت لحم

وفا
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 4:03 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 4:03 ص

اعتدى مستعمرون على مزارعين وأحرقوا خياما و"بركسات" لتربية الماشية، مساء اليوم السبت، في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في كيسان، أحمد غزال، لـ"وفا"، بأن نحو 30 مستعمرا هاجموا مزارعين ومربي أغنام في منطقة " دير علا " في برية كيسان، واعتدوا عليهم بالضرب، وأحرقوا عددا من الخيام و"البركسات".

يذكر أن اعتداءات المستعمرين العام الماضي أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، وإشعال 373 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين في محافظات: نابلس، ورام الله والبيرة، وجنين، وطولكرم، إضافة إلى 451 اعتداء تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون، وذلك وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

 


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