العراق يجدد موقفه بدعم الشعب السوري ومتابعة التحولات السياسية الجديدة

دعا ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق مساء اليوم الأحد، إلى استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية وبما يحفظ مصلحة العراق ويجنبه الصراعات والأزمات.

وأكد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع موسع بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني استعداد العراق "لدعم الشعب السوري الشقيق مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف خصوصا الموقف الواضح من الإرهاب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما جدد الاجتماع إدانته للاعتداءات "الصهيونية المرتكبة في غزّة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة وموقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية".

وذكر البيان أن الائتلاف أكد أن هذا العام 2025 هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية.

وجدد الائتلاف دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة التي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي، وأكد عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي.