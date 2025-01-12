اتحاد اليد يعتمد لائحة مكافآت بطولة العالم وتشكيل المنتخبات الوطنية واللجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتمعًا مهمًا، اليوم الأحد، بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد، وخالد ديوان نائب الرئيس، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.

وقرر المجلس ما يلي:

أولًا: الموافقة على لائحة المكافآت التحفيزية الخاصة بالمنتخب الوطني للرجال، بشأن المشاركة في بطولة العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل المنتخبات الوطنية على النحو التالي:

** تكليف طارق محروس بالإشراف على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، بجانب توليه مسئولية المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006.

** تكليف مجدي أبو المجد بمنصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2004.

** تكليف عماد إبراهيم بمنصب المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

** تكليف وائل عبد العاطي بتكوين منتخب الناشئين مواليد 2010.

ثالثًا: الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من: خالد فتحي رئيس الاتحاد، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وأعضاء المجلس: عمرو فتحي ومحمد جمال هليل وعبير عقيل، لعمل دراسة مالية وتسويقية لبطولة العالم للناشئين مواليد 2006، والمقرر إقامتها في مصر أغسطس 2025.

رابعًا: الموافقة على استضافة منتخب ألمانيا للشباب مواليد 2004 في مصر، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس 2025.

خامسًا: الموافقة على تشكيل عدد من لجان الاتحاد على النحو التالي:

** استحداث لجنة الانضباط برئاسة أشرف حشيش.

** حسام زايد رئيسًا للمنظومة الإعلامية.

** شريف حنفي المستشار الإعلامي للاتحاد ورئيس لجنة تطوير الإعلام.

** محمد حنيدق المنسق الإعلامي للمنتخبات الوطنية.

** شعبان محمد رئيسًا للجنة الحكام، ووائل حمادة مقررًا.

** حازم فراج رئيسًا للجنة المراقبين، وعزت المرسي مقررًا.

** مصطفى شوقي رئيسًا للجنة شئون المناطق والتواصل مع الأندية، وياسر الشرقاوي مقررًا.

** سعيد عبد المنعم رئيسًا للجنة المسابقات، وأشرف خلاف مقررًا.

سادسًا: الموافقة على دعم الأندية الأكثر احتياجًا بالأدوات المتوفرة بالاتحاد، بعد عمل تصنيف لتلك الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد.

سابعًا: اعتماد البطولات الدولية والمسابقات المحلية للمرحلة السنية، للحصول على الحافز الرياضي لأبنائنا من اللاعبين.