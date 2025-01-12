ملك الأردن: ننسق مع الحلفاء لتحقيق الاستقرار الإقليمي

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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، أن بلاده مستمرة بالتنسيق مع "الحلفاء" بشأن تطورات المنطقة، لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال بيان للديوان الملكي، إن هذه التصريحات جاءت خلال لقاء الملك عبدالله بقصر الحسينية في العاصمة عمان، بأعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).

وصرح الملك عبد الله الثاني، إن الأردن مستمر بالتنسيق مع الأشقاء والحلفاء (لم يسمهم) حول تطورات المنطقة، بما يحمي مصالحه ويحقق الاستقرار الإقليمي، وفق وكالة الأناضول.

وأكد أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة.

وأشار الملك عبدالله، إلى الجهود التي يبذلها الأردن لاستدامة المساعدات الإغاثية إلى غزة، ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في تعزيز الاستجابة الإنسانية.