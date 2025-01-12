الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة ديراستيا ويعتقل 50 مواطنا

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، واعتقلت ما يقارب 50 مواطنا ونكلت بهم.

وقال رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، كما اعتقلت 50 مواطنا، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ونكلت بهم، بحجة إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين المارة.

وأضاف ذياب، أن جيش الاحتلال قام قبل أيام باحتجاز أكثر من 70 مواطنا لساعات، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، والتنكيل بهم وتهديهم.

وأوضح ذياب أن الاحتلال قام بإغلاق مدخلها الرئيسي، بالسواتر الترابية، منذ أسبوع وأعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من الدخول أو الخروج منها، بحجة إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين المارة عبر الشارع العام.

وأشار إلى أن البلدة تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلها الرئيسي بالسواتر الترابية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم، مبينا أن عملية الاقتحام والاحتجاز للمواطنين ما زالت مستمرة حتى كتابة سطور الخبر.