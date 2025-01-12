 «الدوري السعودي يترقب».. جوارديولا يعلن رحيل نجم مانشستر سيتي رسميا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الدوري السعودي يترقب».. جوارديولا يعلن رحيل نجم مانشستر سيتي رسميا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 12:04 ص

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، رحيل نجم الفريق السماوي بشكل رسمي.

قال جوارديولا عقب مباراة مانشستر سيتي اليوم السبت: «كايل ووكر يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي خلال شهر يناير».

وأضاف: «طلب مني كايل ووكر أن أقوم باستبعاده من قائمة مباراة مانشستر سيتي اليوم، لكي يضغط على إدارة النادي، بسبب رغبته في الرحيل في يناير الجاري».

الجدير بالذكر أن أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن كايل ووكر على رادار أحد كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وخلال الساعات القليلة القادمة، من المرتقب أن ينتقل كايل ووكر إلى صفقات دوري روشن السعودي الجديدة.


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