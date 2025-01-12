 أحمد الشرع: عملية بناء الدولة يجب أن تكون بفكر الدولة وليس الثوار والفصائل والجماعات - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2025 9:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أحمد الشرع: عملية بناء الدولة يجب أن تكون بفكر الدولة وليس الثوار والفصائل والجماعات


نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 9:34 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 9:34 م

قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الأحد، إن "عملية بناء الدولة يجب أن تكون بفكر الدولة، وليس بفكر الثوار والفصائل والجماعات"، مؤكداً أن "الأولوية هي البناء الصحيح للدولة السورية الجديدة".

وأضاف الشرع، في تصريحات لمجموعة من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي: "نعمل لإعادة سوريا إلى مكانتها الاقتصادية والحضارية والسياسية في العالم"، مشدداً على "ضرورة تغليب التسامح بين السوريين وتفعيل القضاء لأخذ الحقوق"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على "جعل سوريا جاهزة لعودة لاجئيها الذين يزيد عددهم عن 15 مليوناً".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك