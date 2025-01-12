أحمد الشرع: عملية بناء الدولة يجب أن تكون بفكر الدولة وليس الثوار والفصائل والجماعات

قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الأحد، إن "عملية بناء الدولة يجب أن تكون بفكر الدولة، وليس بفكر الثوار والفصائل والجماعات"، مؤكداً أن "الأولوية هي البناء الصحيح للدولة السورية الجديدة".

وأضاف الشرع، في تصريحات لمجموعة من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي: "نعمل لإعادة سوريا إلى مكانتها الاقتصادية والحضارية والسياسية في العالم"، مشدداً على "ضرورة تغليب التسامح بين السوريين وتفعيل القضاء لأخذ الحقوق"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على "جعل سوريا جاهزة لعودة لاجئيها الذين يزيد عددهم عن 15 مليوناً".