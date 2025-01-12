تنظم مكتبة ديوان الزمالك، اليوم، حفل توقيع ومناقشة رواية "إبحار بلا نهاية"، للكاتب والروائي نعيم صبري، والصادرة عن دار الشروق، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ويناقشه مصطفى الطيب.

نعيم صبرى روائى وشاعر مصرى، تخرج فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، وعمل فى المجال الهندسى، قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995، بدأ مسيرته الأدبية بكتابة الشعر وأصدر ديوانى شعر عام 1988، «يوميات طابع بريد عام» و«تأملات فى الأحوال»، ثم اتجه بعد ذلك إلى المسرح وكتب مسرحية «بئر التوتة»؛ وهى مسرحية شعرية موسيقية، كتب بعد ذلك مسرحيته الشعرية «الزعيم»، ثم عاد فأصدر ديوان شعر «حديث الكائنات»، وبدأ كتاباته النثرية بكتاب عن سيرة طفولته بعنوان «يوميات طفل قديم»، ثم واصل كتاباته النثرية فأصدر 12 رواية حتى الآن، منها «صافينى مرة»، و«أمواج الخريف»، و«شبرا»، و«المهرج»، و«وتظل تحلم إيزيس»، و«الحى السابع»، و«شبرا» التى صدرت عام 2000 على نفقة المؤلف ثم عن مكتبة مدبولى 2006، قبل أن تصدرها دار الشروق فى طبعة أولى لها هذا العام ضمن إصداراتها الجديدة التى تتاح فى جناحى دار الشروق ومكتبة الشروق بمعرض القاهرة للكتاب الذى يستمر حتى 4 فبراير المقبل.