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الأصول ترتفع بقيمة 7 تريليونات جنيه خلال 9 أشهر

ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 6.987 تريليون جنيه خلال 9 شهور.

وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطيات البنوك إلى 867.121 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وارتفعت مخصصات البنوك إلى 504.897 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 346.9 مليار جنيه بنهاية 2023.

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول النقد المصدر والمتداول إلى 1.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

أوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزي، أن النقد المصدر من فئة المائتي جنيه سجل نحو 833.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 732.654 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

فيما بلغ النقد المصدر من فئة المائة جنيه نحو 358.2 مليار جنيه، مقابل 345.345 مليار جنيه خلال الفترة.