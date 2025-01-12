مديرة منظمة المرأة العربية: الإعلان عن برامج مخصصة للنساء في مناطق النزاعات قريبا

• كيوان: الحرب تحرم النساء والفتيات فى غزة من احتياجاتهن الأساسية والرعاية الخاصة

أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان أن المنظمة خصصت برامج متخصصة من أجل النساء والفتيات فى الدول العربية التى تشهد نزاعات وحروب سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة أيضا للتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز التشريعات، التى تضمن الحماية للنساء والفتيات فى ظل تلك الظروف.

وأوضحت كيوان فى تصريحات لـ«الشروق» أنه تم تشكيل مجموعة المرأة العربية وتحديات الأمن والسلام خلال العام الماضى 2024، وهى مكونة من تسع دول عربية، مضيفة أن المجموعة باشرت عمل ميدانى للاطلاع على الواقع عن قرب.

وتابعت أنه من المقرر أن تعقد المجموعة خلال الربيع المقبل جلسات مع المنظمات الإقليمية والدولية لاطلاعها على كامل الوقائع، من أجل توفير المساعدات وصياغة السياسات الواجب اعتمادها فى المرحلة اللاحقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة تباعا عن برامج عدة متخصصة للدول التى لا تزال تعانى من النزاعات والحروب.

وحول وضع المرأة فى قطاع غزة، قالت كيوان إنه بالإضافة إلى ظروف الحرب، تتعرض النساء والفتيات بالقطاع لمعاناة شديدة الخطورة، لحرمانهن من احتياجات أساسية ورعاية خاصة هن فى أمس الحاجة إليها، مضيفة أنه مع صعوبة توفير هذه الاحتياجات والرعاية اللازمة تظل صحتهن فى خطر.

وناشدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مجددا جميع المنظمات المعنية القيام بدورها لتوفير هذه الاحتياجات والرعاية اللازمة للتخفيف من حدة معاناة نساء وفتيات غزة، والظلم الواقع عليهن جراء الحرب الدائرة، محذرة من أن الوضع يزداد سوءا نتيجة ظروف فصل الشتاء، خصوصا وأن غالبية أهالى القطاع يعيشون اليوم فى العراء.

كما أكدت كيوان على أهمية دور الرأى العام فى الدول النافذة فى الضغط من أجل ضمان عدم توقف عمل وخدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى «الأونروا»، ووقف الحرب فى غزة.