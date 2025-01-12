الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف تحث الزعماء المسلمين على عدم إضفاء الشرعية على نظام طالبان الأفغاني

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حثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف زاي، اليوم الأحد الزعماء المسلمين على عدم "إضفاء الشرعية" على نظام طالبان الأفغاني، الذي أنشأ نظام "الفصل بين الجنسين".

وقالت في كلمتها أمام القمة العالمية حول تعليم الفتيات في الدول الإسلامية والتي حضرها أكثر من 150 ممثلا من عشرات الدول باستثناء أفغانستان "لا تعطوا الشرعية لهم(طالبان)".

وأضافت يوسف زاي أن طالبان طبقت أكثر من 100 قانون يهدف إلى حرمان المرأة من حقوقها وتخفي أفعالها تحت ستار التبرير الثقافي والديني.

وتابعت "لا يوجد شيء إسلامي في هذا".

وقالت إن طالبان تريد إقصاء النساء والفتيات من كل جوانب الحياة العامة. وأضافت "لقد أنشأوا نظاما للفصل بين الجنسين".

وانتقدت الناشطة في مجال التعليم أيضا إسرائيل، قائلة "في غزة، دمرت إسرائيل نظام التعليم بالكامل".

وأضافت "لقد قصفوا جميع الجامعات ودمروا أكثر من 90% من المدارس وهاجموا المدنيين الذين لجأوا إلى المباني المدرسية بشكل عشوائي".