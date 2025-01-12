محافظ أسيوط يتفقد بعض لجان الصفين الثالث والرابع الابتدائي للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الثالث والرابع الابتدائي بالعام الدراسي 2024-2025، شملت الجولة زيارة مدرستي الوحدة العربية وبني مر بمدينة أسيوط ومركز الفتح على التوالي.

ويهدف هذا التفقّد إلى الاطمئنان على سير الامتحانات بسلاسة ويسر، والتأكد من توافر كل الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

ورافق المحافظ في هذه الجولة عدد من المسئولين بمن فيهم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء المراكز والأحياء.

خلال الجولة، تحاور المحافظ مع الطلاب والطالبات، واطمأن على مستوى استعدادهم للامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات وعدم الغش.

كما شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، بما في ذلك التهوية الجيدة والإضاءة الكافية، وتواجد المشرفين الطبيين للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى التعاون المثمر بين كل الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات بنجاح، لافتا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات.